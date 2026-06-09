ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым

09:00 09.06.2026 Вт
2 мин
Оккупанты остались без главного маршрута в Крым
aimg Елена Чупровская
Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым Фото: дроны повредили путь в Крым (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью беспилотники снова ударили по Чонгарскому мосту - единственной короткой дороге между Крымом и материком. Движение перекрыто, оккупационные власти призывают ехать в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Сергея Стерненко и пост назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Что произошло с мостом

Согласно сводке оккупантов, ночью 9 июня дроны нанесли удар по Чонгарскому мосту - переправе через залив Сиваш, которая соединяет Крым с материковой частью Украины.

Движение по мосту заблокировано. На месте работают соответствующие службы.

Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в КрымФото: Чонгарский мост ранее уже попадал под удары (t.me/vanek_nikolaev)

"Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", - написал Сальдо.

Советник Минобороны Сергей Стерненко пишет, что Силы обороны нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту, который ведет в т.о. Крым.

Читайте также: Дроны ССО поразили военно-морскую базу РФ за 1000 км от Украины

В результате атаки движение полностью перекрыто.

Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в КрымФото: Силы обороны нанесли удары по Чонгарскому мосту (t.me/ssternenko)

По словам Сальдо, оккупационная ПВО перехватила более 20 беспилотников на подлете к мосту.

"Большинство целей уничтожено еще на подлете. Спасибо нашим защитникам за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо более серьезными", - отметил он.

Почему Чонгар так важен

Чонгарский мост - самый короткий и удобный путь между Крымом и материком. Через него оккупационные силы перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южный фронт.

Альтернативы - маршруты через Армянск и Перекоп - длиннее и сложнее в логистическом плане.

Как сообщало РБК-Украина, дроны ССО установили воздушный контроль над сухопутным маршрутом Мелитополь-Чонгар и системно уничтожают вражескую технику и топливозаправщики на этом участке.

Удары по логистике уже существенно усложнили снабжение российской группировки на юге.

Тем временем в оккупированном Крыму фиксируют дефицит продуктов в магазинах - с полок исчезают сахар, крупы, мука и макаронные изделия.

Торговые сети уже ограничили продажу товаров в одни руки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Крым Чонгар Война в Украине
Новости
Удары по Харькову и Чугуеву: много пострадавших, среди жертв - беременная
Удары по Харькову и Чугуеву: много пострадавших, среди жертв - беременная
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА