Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым

Ночью беспилотники снова ударили по Чонгарскому мосту - единственной короткой дороге между Крымом и материком. Движение перекрыто, оккупационные власти призывают ехать в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Сергея Стерненко и пост назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Что произошло с мостом

Согласно сводке оккупантов, ночью 9 июня дроны нанесли удар по Чонгарскому мосту - переправе через залив Сиваш, которая соединяет Крым с материковой частью Украины.

Движение по мосту заблокировано. На месте работают соответствующие службы.

Фото: Чонгарский мост ранее уже попадал под удары (t.me/vanek_nikolaev)

"Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", - написал Сальдо.

Советник Минобороны Сергей Стерненко пишет, что Силы обороны нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту, который ведет в т.о. Крым.

В результате атаки движение полностью перекрыто.

Фото: Силы обороны нанесли удары по Чонгарскому мосту (t.me/ssternenko)

По словам Сальдо, оккупационная ПВО перехватила более 20 беспилотников на подлете к мосту.

"Большинство целей уничтожено еще на подлете. Спасибо нашим защитникам за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо более серьезными", - отметил он.

Почему Чонгар так важен

Чонгарский мост - самый короткий и удобный путь между Крымом и материком. Через него оккупационные силы перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южный фронт.

Альтернативы - маршруты через Армянск и Перекоп - длиннее и сложнее в логистическом плане.