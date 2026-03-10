Иран шантажирует Европу: КСИР откроет проход через Ормузский пролив, но есть жесткое условие
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что любая европейская или арабская страна получит свободный проход через Ормузский пролив, если вышлет послов США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно сообщению иранской государственной телекомпании IRIB, которая цитирует КСИР, беспрепятственный проход начнет действовать уже сегодня, со вторника 10 марта.
"Эти страны будут иметь "полное право на свободу" для транзита по стратегически важному водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами", - пишет The Guardian, цитируя КСИР.
Также издание отмечает, что сейчас в море по обеим сторонам пролива находятся сотни судов, поскольку нефтяной и судоходный рынки следят за признаками того, что потоки судов через этот узкий коридор могут возобновится.
Стоит отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через этот пролив.
Проблемы с Ормузским проливом
Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары порядку стран Ближнего Востока.
Кроме того, по состоянию на 9 марта движение судов через Ормузкий пролив сократилось примерно на 90%. Это в свою очередь, сказалось на мировой торговле.
В частности, утром 9 марта стоимость нефти Brent превысила более 115 долларов за баррель. Но правда президент США Дональд Трамп в тот день вечером допустил, что война против Ирана близка к завершению, и цены на нефть пошли на спад.
Тем не менее, пролив пока еще закрыл, но президент Франции Эммануэль Макрон объявил вчера, что его страна развернет военные корабли для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива.