Неожиданный дефицит: война в Иране повлияла на поставки еще одного важного ресурса
Война с Ираном и блокада Ормузского пролива неожиданно вызвали дефицит это одного важного мирового ресурса. Речь идет о сере.
Сера - побочный продукт переработки нефти и газа. Она считается узкоспециализированным товаром. Но при этом сера имеет критическое значение для производства удобрений, химикатов, компьютерных микросхем и металлообработки.
Уже известно, что более 44 тысяч компаний пострадали от перебоев. Больше всего потери понесли компании из Индии и Китая, в последнем цена на серу выросла до беспрецедентных 672 доллара за тонну. Также страдают Индонезия, Марокко и большинство стран Африки.
На Персидский залив и связанные с ним торговые пути приходится 45% мирового экспорта серы. Более 60% экспортного объема покупают производители удобрений: перебои нефтедобычи и блокирование Ормузского пролива грозят сокращением производства.
Под угрозой может оказаться в первую очередь продовольственная безопасность, поскольку производители металлов могут найти альтернативные источники поставок, а вот производителям удобрений будет сложно.
Еще одна критически зависимая отрасль - производство полупроводников. Компании-производители используют серную кислоту для очистки пластин. Среди производителей, которые пострадали - тайваньская компания TSMC и южнокорейские Samsung и SK Hynix.
Блокада Ормузского пролива
Напомним, на фоне операции США и Израиля против Ирана последний заявил, что заблокирует этот важный путь. При этом Корпус стражей исламской революции обещал разрешить свободный проход через Ормузский пролив для тех стран, которые вышлют послов США и Израиля.
После того, как в СМИ появились слухи о том, что Иран заминировал Ормузский пролив, это спровоцировало резкую реакцию Вашингтона. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о так называемых "серьезных последствиях" для Тегерана, если это правда.
