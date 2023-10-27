Военная помощь от США и подрыв авто с оккупантами в Бердянске: новости за 26 октября

Война России против Украины: последние новости

США выделили пакет военной помощи Украине: что передадут

Соединенные Штаты Америки вчера, 26 октября, выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Что вошло в пакет помощи:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;

активные бронеплиты для танков "Абрамс".

Подрыв автомобилей оккупантов в Бердянске. В ГУР рассказали подробности

В автомобиле, который на днях взорвали во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, находились четверо сотрудников российской спецслужбы. Среди них – военный преступник, издевавшийся над местным населением.

Так, акцию мести, представители украинского движения сопротивления осуществили на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который фсб-шники превратили в свой тайник.

"23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ", - говорится в сообщении.

Как рассказали в разведке, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, который совершал зверские пытки местных.

"После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули отель и перебазировались в новое гнездо", - добавили разведчики.

НБУ третий раз за год улучшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ)улучшил прогноз роста экономики в 2023 году. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет почти на 5%.

Сообщается, что прогноз роста реального ВВП в этом году повышен с 2,9% до 4,9%. На это повлиял ряд факторов, среди которых:

высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям

урожай, который оказался выше прогнозируемого

расширение альтернативных путей экспорта

более существенные объемы бюджетных расходов

Что касается 2024 года, то прогноз роста повысили незначительно с 3,5 до 3,6%. Несмотря на то, что остаются риски в сфере безопасности.

Предполагается, что экономический рост будет обусловлен развитием альтернативных путей поставки и сохранения мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Хотя осложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

Зеленский собрал военный кабинет в специальном формате

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 26 октября, собрал военный кабинет в специальном формате.

По словам президента, было очное присутствие всех командующих на местах, а именно Александра Сырского, Александра Тарнавского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева, Юрия Содоля.

"Их подробные доклады о своих направлениях, оборонительных и наступательных действиях, специальных задачах. Откровенный разговор на важнейшие темы", - написал президент.

Также был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы Минобороны Рустема Умерова, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - добавил Зеленский.

В Литве призвали ускорить поставки снарядов Украине: у ЕС есть ресурсы, чтобы превзойти КНДР

У Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы поставлять Украине больше артиллерийских снарядов, чем Северная Корея передает России.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис напомнил, что Европейский Союз пообещал Украине 1 млн артиллерийских снарядов, однако пока было поставлено только 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тысяч снарядов.

"У нас, безусловно, есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", - подчеркнул министр.

Ермак о встрече по формуле мира на Мальте: будет мощным шагом к первому саммиту лидеров

Предстоящая встреча по формуле мира, которая пройдет на Мальте, должна стать мощным шагом к первому саммиту на уровне лидеров.

"На эту встречу (на Мальте - ред.) едет мощная украинская делегация. Мы ожидаем конструктивных консультаций. И я считаю, что это будет мощный шаг для организации первого саммита на уровне лидеров", - отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что после первого саммита лидеров Украина ожидает начала саммитов или конференций, которые будут тематическими по каждому из пунктов. Такие саммиты должны заканчиваться конкретными решениями, уже есть соответствующие наработки.

Дания передаст Украине военную технику более полумиллиарда долларов

Дания выделила пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Дания направила военное пожертвование в размере 3,7 миллиарда датских крон (522 082 580 долларов) в Украину.

В пакет помощи входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.

Речь идет о БМП-2 и танках Т-72, также бронированные инженерно-эвакуационные машины, которые Дания финансирует в сотрудничестве с Германией. Это те виды техники и боеприпасов, которые востребованы Украиной и имеют решающее значение для сохранения Украиной своей сухопутной боевой мощи.

"Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве и получил обновленную информацию частично о ситуации в Украине и частично о потребностях Украины в борьбе с российским вторжением. Именно на основе продолжающихся переговоров с украинцами был составлен тринадцатый и всеобъемлющий пакет пожертвований Дании", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Зеленский о 12-м пакете санкции против РФ: должен быть мощнее предыдущих

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейскому союзу и другим партнерам Украины необходимо работать над тем, чтобы у России не было возможности обходить наложенные на нее санкции.

"Я благодарю за санкционное давление на Россию. Каждый из принятых пакетов санкций действительно нужен. Ключевое сейчас - чтобы все санкции работали на полную и чтобы Россия не могла их обходить. Мы видим, что это стало одной из топовых задач для Кремля - манипулировать санкциями, нивелировать их", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине, вместе с партнерами следует усилить совместную работу против всех посредников, которые помогают России обходить санкции, в частности в Европе и в других регионах мира.

Он рассказал, что сейчас обсуждается новый, 12-й пакет санкций ЕС.

Должны учесть опыт всех предыдущих пакетов. И мощность нового санкционного шага ЕС должна быть больше, чем предыдущих. Стоит уделить внимание и примененному ценовому потолку для российской нефти - очевидно, что он работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали при его внедрении. Необходимо снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения. И я призываю вас работать над этим вместе с нашими партнерами, со всеми нами и всеми партнерами из G7 и G20", - подчеркнул он.

Зеленский подписал закон о PEP в Украине. Он нужен для вступления в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроект глобально не меняет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще больше усилий к оценке своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЕР. При этом статус РЕР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, которые будут подлежать проверке, расширится.

Стоит заметить, принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.