Залужный встретился с командующим сил НАТО в Европе топ-адмиралом Британии (видео)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Facebook.
"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и вероятные планы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике.
"Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", - добавил главком ВСУ.
Залужный проводит работу на передовой в Украине
Недавно президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили Херсонскую область. Командование провело совещание по фронту.
До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.
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