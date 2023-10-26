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Залужный встретился с командующим сил НАТО в Европе топ-адмиралом Британии (видео)

Четверг 26 октября 2023 21:12
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Залужный встретился с командующим сил НАТО в Европе топ-адмиралом Британии (видео) Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Facebook.

"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и вероятные планы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике.

"Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", - добавил главком ВСУ.

Залужный проводит работу на передовой в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили Херсонскую область. Командование провело совещание по фронту.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.

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