Дания передаст Украине военную технику на более чем полмиллиарда долларов

Дания выделила пакет военной помощи Украине на сумму в более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании .

Дания направила военное пожертвование в размере 3,7 миллиарда датских крон (522 082 580 долларов) в Украину.

В пакет помощи входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.

Речь идет о БМП-2 и танках Т-72, также бронированных инженерно-эвакуационных машинах, которые Дания финансирует в сотрудничестве с Германией. Это те виды техники и боеприпасов, которые востребованы Украиной и имеют решающее значение для сохранения Украиной своей сухопутной боевой мощи.

"Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве и получил обновленную информацию частично о ситуации в Украине и частично о потребностях Украины в борьбе с российским вторжением. Именно на основе продолжающихся переговоров с украинцами был составлен тринадцатый и всеобъемлющий пакет пожертвований Дании", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Что еще Дания передала Украине

На основании потребности Украины в дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасах также предлагается передать большее количество метательных зарядов и электрошоковых трубок из собственных запасов Минобороны.

"По оценкам командования обороны, это пожертвование не будет иметь немедленных последствий для организации Вооруженных сил", - добавили в Минобороны Дании.

Визит главы Минобороны Дании в Украину

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном.

Вчера стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил со своим датским коллегой Троэльсом Лунда Поульсененом процесс ускорения передачи Украине истребителей F-16.