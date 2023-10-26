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Подрыв авто оккупантов в Бердянске. В ГУР рассказали подробности

Украина, Четверг 26 октября 2023 10:36
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Подрыв авто оккупантов в Бердянске. В ГУР рассказали подробности Фото: в ГУР рассказали подробности подрыва автомобиля оккупантов в Бердянске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В автомобиле, на днях взорванном во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них - военный преступник, издевавшийся над местным населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Так, акцию мести, представители украинского движения сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую ФСБ-шники превратили в свой тайник.

"23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ", - говорится в сообщении.

Как рассказали в разведке, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных.

"После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новый гнездо", - добавили разведчики.

Подрыв авто в Бердянске

Вчера о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщили российские СМИ. Первоначально говорилось об одном погибшем оккупанте. Местные паблики писали, что "машину разорвало изнутри" и "этот "Москвич" гонял на стоянке с громкой музыкой".

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Бердянск ГУР
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