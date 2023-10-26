Зеленский подписал закон о PEP в Украине. Он нужен для вступления в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.

Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Подробно об этом можно прочитать в материале РБК-Украина - "Последний шаг в ЕС. Кто такие РЕР'ы и почему новый закон о них поднял волну критики".

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д. .

Закон о РЭРs

Напомним, Верховная рада 17 октября внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Закон (проект №9269 -д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

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