США выделили пакет военной помощи Украине: что передадут
Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 октября, выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Что вошло в пакет помощи:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;
- активные бронеплиты для танков "Абрамс".
Блинкен написал, что сегодня США объявляют о новом транше оружия и техники для Украины, который поможет ей поддержать прогресс на поле боя и придать дополнительный импульс.
Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов.
Помощь от США
Несколько дней назад Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.
Впоследствии стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запросит в Конгресс 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.
Издание Politico написало, что Сенат США может заблокировать выделение пакета финансовой помощи на сумму 106 млрд долларов, предложенный президентом США Джо Байденом.
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