США выделили пакет военной помощи Украине: что передадут

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 октября, выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

Что вошло в пакет помощи:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;

активные бронеплиты для танков "Абрамс".

Блинкен написал, что сегодня США объявляют о новом транше оружия и техники для Украины, который поможет ей поддержать прогресс на поле боя и придать дополнительный импульс.

Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов.

Помощь от США

Несколько дней назад Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

Впоследствии стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запросит в Конгресс 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Издание Politico написало, что Сенат США может заблокировать выделение пакета финансовой помощи на сумму 106 млрд долларов, предложенный президентом США Джо Байденом.