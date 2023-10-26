Британская разведка проанализировала поставки КНДР боеприпасов России

Переданные Северной Кореей боеприпасы, скорее всего, уже были доставлены в РФ на военные склады, и применяются войсками страны-агрессора на фронте на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, несмотря на официальные отрицания Москвой недавних сообщений о получении вооружения от КНДР, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов боеприпасов на западе России.

"Эти склады поддерживают российские военные операции в Украине", - говорится в публикации.

В Минобороны Британии прогнозируют, что если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы поставок военного назначения в РФ - речь идет о более тысячи контейнеров за последние несколько недель - то она станет "одним из наиболее значительных" иностранных поставщиков оружия для Кремля, наряду с Ираном и Белорусью.

При этом до сих пор еще неясно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее взамен на вооружение.

"Маловероятно, что полный пакет уже завершен. Весьма вероятно, что это была одна из основных тем обсуждения во время недавних визитов высокопоставленных российских чиновников в Северную Корею", - рассказали в британском оборонном ведомстве.

В западной разведке предположили, что в плату Москвы может войти сочетание финансовой компенсации, другой экономической поддержки, предоставления Пхеньяну военных технологий и сотрудничества "в других областях высоких технологий, таких как космос".

Передача Северной Кореей боеприпасов России

Напомним, 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила РФ одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Недавно глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея могла передать России 300-350 тысяч артиллерийских боеприпасов, и этого количества хватит Москве примерно на месяц ведения боевых действий в Украине "средней интенсивности".

Добавим, что США, Япония и Южная Корея уже подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию.