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В Николаевской области обнаружили приспешника РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Кривое Озеро, Четверг 26 октября 2023 22:18
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В Николаевской области обнаружили приспешника РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Николаевской области в социальных сетях поддерживал действия армии РФ. Правоохранители сообщили ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый на личной странице в одной из запрещенных социальных сетей распространял контент и сообщения в поддержку действий российских оккупантов, а также материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

После этого жителю поселка Кривое Озеро Первомайского района сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится призыв к изменению границ территории Украины.

В Николаевской области обнаружили приспешника РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Приспешник России (gp.gov.ua)

Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Также были задержаны две коллаборантки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".

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