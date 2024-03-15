Военная помощь от Швеции и данные НАТО о потерях РФ: новости за 14 марта

Война России против Украины: последние новости

Швеция выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке снарядов Украины

Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив на это 30 миллионов евро.

Правительство решило, что Управление оборонной техники может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики.

Отмечается, что потребность Украины в боеприпасах большая, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности закупки больших объемов боеприпасов на мировом рынке для передачи их Украине. Поэтому правительство Швеции решило поддержать Чехию в этой инициативе.

Потери России в войне против Украины превысили 350 тысяч, - Столтенберг

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские кафиры потеряли 350 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что количество убитых и раненых российских солдат основывается на данных западных разведывательных служб. При этом он не уточнил отдельного количества убитых военных РФ.

По словам Столтенберга, потери оккупантов в Украине в последнее время значительно выросли. Страна-агрессор платит очень высокую цену за незначительные успехи в виде контроля над отдельной территорией.

Генсек напомнил, что украинские Силы обороны также затопили значительную часть Черноморского флота РФ. А в воздухе украинцам удалось сбить важные и дорогие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"Не уверен, но не исключаю": Макрон снова высказался об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможном введении войск в Украину, сказал, что не уверен в этом, но не исключает такого шага.

В интервью телеканалу на вопрос о возможном введении французских войск в Украину Макрон ответил: "Мы не уверены, что это сделаем. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но мы не исключаем этого варианта на данный момент".

"Я допускаю обсуждение этой возможности", - продолжил он.

"Мы наложили слишком много ограничений, если можно так сказать, на наш словарный запас. Мы не в эскалации. Мы не в состоянии войны с Россией. Просто мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить", - добавил Макрон.

Президент Франции убежден, что война в Украине является "экзистенциальной для нашей Европы и для Франции".

"Франция - это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми. И поэтому мы должны сознательно смотреть на ситуацию и мы должны с решимостью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не выиграла", - заявил Макрон.

Он отметил, что за последние месяцы ситуация для Украины стала "намного сложнее".

Боррель: исход войны России против Украины решится весной и летом

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель допустил, что исход войны России против Украины решится в этом году - весной и летом.

Чиновник во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

Также Боррель отметил, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.

США не смогут выделить новый пакет помощи, последний был "уникальным случаем", - Пентагон

Соединенные Штаты Америки не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, ведь это был "уникальный случай".

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов "уникальным случаем".

Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.

МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации

Российская имитация так называемых "выборов президента" в оккупации демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение нормами и принципами международного права.

Несмотря на осуждение со стороны мирового сообщества, а также вопреки многочисленным резолюциям и решениям ряда международных организаций, Россия не оставляет попыток распространять нормы своего законодательства на временно оккупированных территориях.

МИД Украины отмечает, что так называемые "выборы" в оккупации являются незаконными и не будут иметь никаких правовых оснований. Принудительное привлечение к участию на псевдовыборах украинцев, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, является так же незаконным.

"Указанное, в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании в РФ общепризнанным демократическим принципам и стандартам проведения выборов, устранением оппонентов российской власти ставит под сомнение объективность и легитимность любых результатов этих "псевдовыборов", - добавляет МИД.

Встреча Веймарского треугольника в Берлине будет посвящена помощи Украине, - Шольц

Встреча Веймарского треугольника в Берлине, которая состоится в пятницу, будет посвящена в первую очередь помощи Украине.

"Хорошо, что мы собираемся вместе в Веймарском треугольнике в это время", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц добавил, что для трех стран ЕС важно собраться вместе хотя бы потому, что Россия ведет агрессивную войну против Украины.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно больше поддержки для Украины. Достаточно ли боеприпасов? Достаточно ли артиллерии? Достаточно ли противовоздушной обороны?" - заявил Шольц.

При этом канцлер еще раз опроверг впечатление о разрыве с Макроном.

"У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", - подчеркнул Шольц.

ЕС ищет способ поддержки оборонных компаний. Bloomberg рассказала детали

Европейский союз обсуждает способы поддержки оборонной промышленности. Это связано с войнами в Украине и в Израиле.

Отмечается, что президент Европейского совета Шарль Мишель планирует использовать саммит лидеров ЕС на следующей неделе, чтобы поднять беспокойство, высказанное оборонной промышленностью.

Среди них - создание механизма определения приоритета оборонной промышленности при конкуренции с гражданскими товарами в случае нехватки материалов и обеспечение долгосрочных контрактов для оборонных компаний.

В понедельник Мишель встретился с представителями крупных оборонных компаний. На встрече присутствовали около 10 руководителей компаний, в том числе генеральные директора Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris и президент Saab AB.

ЛСР призывает российских военных сдаться и переходить на их сторону

Российские добровольцы, устроившие прорыв границы 12 марта, обратились к солдатам и офицерам регулярной армии РФ. Добровольцы наметили два возможных варианта для военных.

"Российские солдаты и офицеры! В российской армии сейчас делать нечего - только умирать. Раньше у вас был непростой выбор пойти и сгинуть в "мясном штурме" или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало намного проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками", - говорится в заявлении.

Добровольцы напомнили, что не борются с теми, кто спасается от путинского режима и не убивает невинных.

"Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, то вы можете стать рядом с нами и вместе с нами побороться за светлое будущее для нашей родины", - констатировали в "Легионе".