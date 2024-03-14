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В Мариуполе оккупанты запугивают людей под "выборы": задерживают на камеры якобы за "шпионаж"

Четверг 14 марта 2024 16:50
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В Мариуполе оккупанты запугивают людей под "выборы": задерживают на камеры якобы за "шпионаж" Фото: Боевики террористической организации "ДНР" (УНИАН)
Автор: Вадим Ребрина

В преддверии так называемых президентских выборов оккупанты начали облавы и поиски "диверсантов" в Мариуполе. В разных районах города захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Городской совет Мариуполя в Telegram.

В частности, боевики террористической организации "ДНР" задержали женщину, которую обвинили в "шпионаже и передаче сведений о местонахождении военнослужащих".

Задержание произошло показательно на камеры, чтобы запугать местное население, отметили в горсовете.

Там подчеркнули, что россияне боятся мариупольцев и не доверяют им.

"Поэтому даже досрочное голосование проводилось с военными, а на избирательных участках будут находиться вооруженные представители оккупантов. Все, чтобы местные жители сделали "правильный выбор"", - говорится в сообщении.

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

"Выборы" на временно оккупированных территориях Украины проводятся досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовый обход, но и не только. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина .

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