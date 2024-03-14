Предателя из Никопольского района отправили в тюрьму. Он искал позиции HIMARS и М777

Мужчина в Никопольском районе искал позиции HIMARS и высокоточных гаубиц М777 по заказу РФ. За это суд отправил его в тюрьму на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Злоумышленник пытался выявить возможные боевые позиции артиллерии ВСУ на прифронтовой территории области.

Прежде всего его интересовали места базирования реактивных артсистем HIMARS и высокоточных гаубиц М777.

Также российский агент фиксировал последствия воздушных атак агрессора по энергообъектам в южной части региона.

Его отправили в тюрьму

Информацию о вражеских "прилетах" фигурант посылал оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ракетно-дроновых ударов.

Фото: Обыск и задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в Днепропетровской области.

Суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.