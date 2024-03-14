МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации

Российская имитация так называемых "выборов президента" в оккупации демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение нормами и принципами международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Несмотря на осуждение со стороны мирового сообщества, а также вопреки многочисленным резолюциям и решениям ряда международных организаций, Россия не оставляет попыток распространять нормы своего законодательства на временно оккупированных территориях.

МИД Украины отмечает, что так называемые "выборы" в оккупации являются незаконными и не будут иметь никаких правовых оснований. Принудительное привлечение к участию на псевдовыборах украинцев, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, является так же незаконным.

"Указанное, в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании в РФ общепризнанным демократическим принципам и стандартам проведения выборов, устранением оппонентов российской власти ставит под сомнение объективность и легитимность любых результатов этих "псевдовыборов", - добавляет МИД.

В том же числе министерство призывает украинцев, которые сейчас находятся в оккупации, или же вынужденно находятся на территории России - не участвовать в псевдовыборах ради собственной безопасности.

"Для собственной безопасности и учитывая склонность российских властей к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи "избирательных участков", объектов военной инфраструктуры оккупационных войск России", - добавляет МИД.

Украина призывает иностранные страны и международные организации не присылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который Кремль пытается выдать за президентские выборы, а также воздержаться от признания их результатов.

Российская диктатура не имеет ничего общего с демократией. Главу Кремля Владимира Путина уже 24 года удерживает у власти не свободное волеизъявление народа, а манипуляция с конституцией России, тотальная пропаганда и уничтожение политической конкуренции.

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.