ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров о добровольцах: гарантия победы - поступки тех, кто не убегает от воинского долга

Украина, Четверг 14 марта 2024 14:54
UA EN RU
Умеров о добровольцах: гарантия победы - поступки тех, кто не убегает от воинского долга Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к гражданам по случаю десятой годовщины Дня украинского добровольца. Он поблагодарил каждого причастного к дате защитника и защитницу за их самостоятельное решение стать на защиту Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Министерстве обороны.

"10 лет назад первые сотни украинских добровольцев отправились с Майдана Незалежности, чтобы дать отпор врагу. Они добровольно взяли на себя ответственность за безопасность своих родных, за устойчивость своего государства, за волю своего народа", - отмечает Умеров.

Он подчеркнул, что два года назад, 24 февраля, сотни тысяч украинских добровольцев пришли в ТЦК, чтобы стать в ряды Сил обороны и проявили героизм в защите украинских регионов во время начала российской полномасштабной интервенции.

"Их готовность добровольно встать на защиту Украины была решающим залогом того, что мы сдержали давление врага в первые дни и недели полномасштабного вторжения", - объяснил глава Минобороны.

В то же время он выразил благодарность "каждому защитнику и каждой защитнице, которые мужественно приняли решение добровольно встать на защиту народа и государства".

"Я благодарен тем добровольцам, которые сегодня, чувствуя ответственность за будущее своих близких и своей страны, идут в рекрутинговые центры и ТЦК. Именно ответственные поступки тех, кто не убегает от воинского долга, а стоически берет на себя ответственность - гарантия того, что мы выстоим и победим. Спасибо каждому из вас!", - подчеркнул напоследок Умеров.

День украинского добровольца

Также к украинским добровольцам обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил защитников и отметил, что командование сделает все, чтобы каждому нашлось место в армии в соответствии с навыками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Рустем Умеров Война России против Украины
NEWS
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США