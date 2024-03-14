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Швеция выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке снарядов Украине

Четверг 14 марта 2024 19:35
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Швеция выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке снарядов Украине Архивное фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив на это 30 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Правительство решило, что Управление оборонной техники может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики.

Отмечается, что потребность Украины в боеприпасах большая, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности закупки больших объемов боеприпасов на мировом рынке для передачи их Украине. Поэтому правительство Швеции решило поддержать Чехию в этой инициативе.

Новую помощь нужно утвердить

Финансирование взноса осуществляется в рамках 15-го пакета помощи Украине.

Этот пакет сейчас находится на рассмотрении в Риксдаге (парламенте), и вклад Швеции в чешскую инициативу требует, чтобы Риксдаг проголосовал за предложение правительства о внесении дополнительных поправок в бюджет.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки требовалось собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия предоставила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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