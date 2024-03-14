США не смогут выделить новый пакет помощи, последний был "уникальным случаем", - Пентагон
Соединенные Штаты Америки не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, ведь это был "уникальный случай".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.
Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов "уникальным случаем".
Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.
По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.
Помощь Украине от США
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должна одобрить Палата представителей и подписать президент.
Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.
Недавно администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.
Позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет стал возможным "из-за непредвиденной экономии средств в контрактах, которые Министерство обороны договорилось о замене оборудования, которое мы уже направили в Украину из-за предварительных изъятий".
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