Военная делегация из Польши во главе с министром прибыла в Киев

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами по Украине, часть из которых залетела в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.

В Люблинском воеводстве во время операции пострадал частный дом. Польские СМИ писали, что здание было повреждено ракетой из F-16, выпущенной по дрону.

Остальные беспилотники, которые не удалось сбить, вероятно, упали после исчерпания топлива. В приграничных районах с Украиной обнаружили обломки 16 аппаратов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эти события новой фазой войны и призвал НАТО сбивать российские ракеты и дроны вблизи польской границы.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что решение Альянса о таких действиях пока не принималось.