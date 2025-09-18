RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Военная делегация из Польши во главе с министром прибыла в Киев

Фото: министр обороны Польши приехал в Киев 18 сентября (https://x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Ірина Глухова

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с делегацией министерства обороны и Вооруженных сил Польши прибыл в Киев сегодня утром, 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Польши.

Во время визита запланированы переговоры с украинским руководством.

Стороны обсудят военное сотрудничество, дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

 

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами по Украине, часть из которых залетела в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.

В Люблинском воеводстве во время операции пострадал частный дом. Польские СМИ писали, что здание было повреждено ракетой из F-16, выпущенной по дрону.

Остальные беспилотники, которые не удалось сбить, вероятно, упали после исчерпания топлива. В приграничных районах с Украиной обнаружили обломки 16 аппаратов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эти события новой фазой войны и призвал НАТО сбивать российские ракеты и дроны вблизи польской границы.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что решение Альянса о таких действиях пока не принималось.

