UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Військова делегація з Польщі на чолі з міністром прибула в Київ

Фото: міністр оборони Польщі приїхав у Київ 18 вересня (https://x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Ірина Глухова

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією міністерства оборони та Збройних сил Польщі прибув до Києва сьогодні зранку, 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Польщі.

Під час візиту заплановані переговори з українським керівництвом.

Сторони обговорять військове співробітництво, подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії, а також безпекову ситуацію в регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня росіяни здійснили масовану атаку дронами та ракетами по Україні, частина з яких залетіла в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що загалом було зафіксовано 19 безпілотників. Для їхнього перехоплення піднімали винищувачі, однак вдалося знищити лише чотири цілі.

У Люблінському воєводстві під час операції постраждав приватний будинок. Польські ЗМІ писали, що будівля була пошкоджена ракетою з F-16, випущеною по дрону.

Решта безпілотників, яких не вдалося збити, імовірно, впали після вичерпання пального. У прикордонних районах із Україною виявили уламки 16 апаратів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ці події новою фазою війни та закликав НАТО збивати російські ракети й дрони поблизу польського кордону.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що рішення Альянсу щодо таких дій поки не ухвалювалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща