ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военная делегация из Польши во главе с министром прибыла в Киев

Четверг 18 сентября 2025 09:37
UA EN RU
Военная делегация из Польши во главе с министром прибыла в Киев Фото: министр обороны Польши приехал в Киев 18 сентября (https://x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Ірина Глухова

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с делегацией министерства обороны и Вооруженных сил Польши прибыл в Киев сегодня утром, 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Польши.

Во время визита запланированы переговоры с украинским руководством.

Стороны обсудят военное сотрудничество, дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами по Украине, часть из которых залетела в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.

В Люблинском воеводстве во время операции пострадал частный дом. Польские СМИ писали, что здание было повреждено ракетой из F-16, выпущенной по дрону.

Остальные беспилотники, которые не удалось сбить, вероятно, упали после исчерпания топлива. В приграничных районах с Украиной обнаружили обломки 16 аппаратов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эти события новой фазой войны и призвал НАТО сбивать российские ракеты и дроны вблизи польской границы.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что решение Альянса о таких действиях пока не принималось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре