Військова делегація з Польщі на чолі з міністром прибула в Київ
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією міністерства оборони та Збройних сил Польщі прибув до Києва сьогодні зранку, 18 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Польщі.
Під час візиту заплановані переговори з українським керівництвом.
Сторони обговорять військове співробітництво, подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії, а також безпекову ситуацію в регіоні.
#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście…— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) September 18, 2025
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня росіяни здійснили масовану атаку дронами та ракетами по Україні, частина з яких залетіла в повітряний простір Польщі.
Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що загалом було зафіксовано 19 безпілотників. Для їхнього перехоплення піднімали винищувачі, однак вдалося знищити лише чотири цілі.
У Люблінському воєводстві під час операції постраждав приватний будинок. Польські ЗМІ писали, що будівля була пошкоджена ракетою з F-16, випущеною по дрону.
Решта безпілотників, яких не вдалося збити, імовірно, впали після вичерпання пального. У прикордонних районах із Україною виявили уламки 16 апаратів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ці події новою фазою війни та закликав НАТО збивати російські ракети й дрони поблизу польського кордону.
Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що рішення Альянсу щодо таких дій поки не ухвалювалося.