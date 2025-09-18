ua en ru
Військова делегація з Польщі на чолі з міністром прибула в Київ

Четвер 18 вересня 2025 09:37
Військова делегація з Польщі на чолі з міністром прибула в Київ Фото: міністр оборони Польщі приїхав у Київ 18 вересня (https://x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Ірина Глухова

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією міністерства оборони та Збройних сил Польщі прибув до Києва сьогодні зранку, 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Польщі.

Під час візиту заплановані переговори з українським керівництвом.

Сторони обговорять військове співробітництво, подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії, а також безпекову ситуацію в регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня росіяни здійснили масовану атаку дронами та ракетами по Україні, частина з яких залетіла в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що загалом було зафіксовано 19 безпілотників. Для їхнього перехоплення піднімали винищувачі, однак вдалося знищити лише чотири цілі.

У Люблінському воєводстві під час операції постраждав приватний будинок. Польські ЗМІ писали, що будівля була пошкоджена ракетою з F-16, випущеною по дрону.

Решта безпілотників, яких не вдалося збити, імовірно, впали після вичерпання пального. У прикордонних районах із Україною виявили уламки 16 апаратів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ці події новою фазою війни та закликав НАТО збивати російські ракети й дрони поблизу польського кордону.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що рішення Альянсу щодо таких дій поки не ухвалювалося.

