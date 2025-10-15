ua en ru
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак

Среда 15 октября 2025 12:10
UA EN RU
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Новая военная администрация

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

  1. Образовать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.
  2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
  3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Сообщается, что согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Лысак подтвердил переход на новую должность

"Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОГА. Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года", - отметил Лысак.

По его словам, он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой старались не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 октября, стало известно, что президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство. Также без украинского гражданства остались предатели Олег Царев и Сергей Полунин.

Также Зеленский ранее сообщал, что в Одессе появится военно-гражданская администрация, ведь это необходимо для усиления обороны и поддержки города.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа", - добавил Зеленский.

