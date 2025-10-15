Зеленский: Украина знает о военных планах РФ в Беларуси, предупредим партнеров
Украинская разведка получила информацию о новом российском плане военной эксплуатации территории Беларуси.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
По словам Зеленского, детали этой информации пока не разглашаются. Украинская сторона предупредит партнеров, которым может угрожать реализация этих планов.
"Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", - заявил президент.
Также Зеленский рассказал, что накануне своего визита в Вашингтон и встреч с европейскими лидерами он обсудил вопрос перекрытия каналов поставки в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.
"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", - добавил президент.
Отношения Беларуси и России
11 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ срочно проверить высшую боевую готовность белорусских вооруженных сил. Проверка проходит на фоне масштабных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые в этом году расширили на территорию Калининградской области - региона, граничащего с Польшей, Литвой и другими странами Балтии.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что пока не наблюдают повышенной активности белорусской армии вблизи украинской границы.
Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в производстве нескольких пусковых установок для российских баллистических ракет средней дальности "Орешник".
Также Зеленский заявлял, что россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны.