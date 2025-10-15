Зеленский: Украина знает о военных планах РФ в Беларуси, предупредим партнеров

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

По словам Зеленского, детали этой информации пока не разглашаются. Украинская сторона предупредит партнеров, которым может угрожать реализация этих планов.

"Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", - заявил президент.

Также Зеленский рассказал, что накануне своего визита в Вашингтон и встреч с европейскими лидерами он обсудил вопрос перекрытия каналов поставки в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", - добавил президент.