На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули новые бои, - Reuters
В среду на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.
Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.
В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.
Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В пограничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. По данным Reuters, также погибли девять боевиков.
Конфликт между Афганистаном и Пакистаном
Конфликт возник на фоне переговоров США о возможном возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон стремится получить контроль над авиабазой Баграм, имеющей стратегическое значение в регионе.
В ответ представитель МИД Талибана Заккир Джалал заявил, что движение не позволит США восстановить контроль над ключевой военной базой.
