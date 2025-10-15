ua en ru
Раде рекомендовали назначить Бережную министром культуры и вице-премьером

Украина, Среда 15 октября 2025 12:55
Раде рекомендовали назначить Бережную министром культуры и вице-премьером Фото: Татьяна Бережная (facebook com berezhna tetyana)
Автор: Наталья Кава

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук написал в Telegram.

Кто такая Бережная

Татьяна Бережная сейчас исполняет обязанности министра культуры.

По специальности она юрист и адвокат. С 2022 года Бережная работала заместителем тогда еще министра экономики Юлии Свириденко. Кроме того, она исполняла обязанности генерального комиссара Украины на ЭКСПО-2025 в Осаке (Япония), отвечая за представление страны и реализацию национального павильона.

Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где окончила бакалавриат по специальности "Право" и магистратуру по направлению "Правоведение".

Первый международный опыт в сфере государственного управления она получила во время стажировки в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP).

В дальнейшем Бережная проходила обучение в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (направление Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где изучала глобальные трансформации и восстановление Украины. В 2025 году она завершила обучение в Школе стратегического архитектора при KMBS.

В июле правительство назначило Татьяну Бережную временно исполнять обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, чтобы разблокировать работу министерства.

Бережная может стать министром культуры и гуманитарным вице-премьером

Ранее мы писали, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

Стоит заметить, что Рада может рассмотреть назначение Бережной уже на следующей пленарной неделе, в том числе и во вторник, 21 октября. 28 июля этого года Кабмин назначил Бережную и.о. министра культуры Украины.

