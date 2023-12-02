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Войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области

Днепр, Суббота 02 декабря 2023 11:04
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Войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области Фото: оккупанты ударили по Днепропетровскому району ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 2 декабря нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты использовали ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Лысак уточнил, что оккупанты ударили ракетами по Днепровскому району. К счастью, в результате атаки нет жертв и пострадавших.

"Последствия ударов сейчас уточняем. Территорию обследуют спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 9:13 в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. Позже в городе слышали повторные взрывы.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 "шахедов" и ракету. Ночью во время воздушной тревоги раздавались взрывы в пригороде Днепра.

Кроме того, известно, что оккупанты ударили "шахедами" по Одесской области. Россияне попали в инфраструктурный объект.

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