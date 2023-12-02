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Війська РФ вдарили ракетами по Дніпропетровській області

Дніпро, Субота 02 грудня 2023 11:04
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Війська РФ вдарили ракетами по Дніпропетровській області Фото: окупанти вдарили по Дніпропетровському району ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 2 грудня завдали удару по Дніпропетровській області. Окупанти використали ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Лисак уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району. На щастя, внаслідок атаки немає жертв та постраждалих.

"Наслідки ударів зараз уточнюємо. Територію обстежують рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. Пізніше у місті чули повторні вибухи.

Нічний обстріл України

У ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Сили протиповітряної оборони України збили 10 "шахедів" та ракету. Вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в передмісті Дніпра.

Крім того, відомо, що окупанти вдарили "шахедами" по Одеській області. Росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт.

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