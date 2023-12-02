В пригороде Днепра во время тревоги раздались взрывы

В пригороде Днепра в ночь на субботу, 2 декабря, были слышны звуки, похожие на взрывы. В области объявлен сигнал воздушной тревоги.

"В пригороде Днепра слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Также по данным Воздушных сил, в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога. Местных предупредили об угрозе ракетного удара.

Атака РФ по Украине 1 декабря

Этой ночью, 1 декабря, российские террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и одной управляемой ракетой . В общей сложности враг выпустил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-136/131. Основным направлением удара был юг и восток Украины, а пуски осуществлялись с двух направлений – мыс Чауда и Приморско-Ахтарск.

Противовоздушная оборона уничтожила 18 ударных беспилотника и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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