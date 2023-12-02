В Днепре взрывы, объявлена тревога
Взрывы в Днепре прогремели утром 2 декабря. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Следует отметить, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили после того, как в Днепре прогремели взрывы.
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врага баллистического вооружения.
Обновлено в 9:32
В Днепре раздались повторные взрывы. Воздушные силы призывают жителей города находиться в укрытиях.
Добавим, что по состоянию на 9.15 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Херсонской областях.
Ночной обстрел Украины
В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 "шахедов" и ракету.
Сегодня ночью во время воздушной тревоги прогремели взрывы в пригороде Днепра.
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