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Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбило более 10 воздушных целей

Днепропетровская область, Суббота 02 декабря 2023 07:55
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Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбило более 10 воздушных целей Фото: силы ПВО уничтожили более 10 воздушных целей ночью 2 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину ракетами и дронами сегодня ночью, 2 декабря. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов" и 1 ракету Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

В ночь на 2 декабря Россия выпустила по Украине 11 ударных дронов типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района. В ОВА отмечают, что погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что сегодня ночью во время воздушной тревоги раздавались взрывы в пригороде Днепра.

Обстрелы Днепропетровской области

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно сообщалось, что российские террористы утром обстреляли пятиэтажку в Никополе. В результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

Также российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря.

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Днепропетровская область ПВО
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