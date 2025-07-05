Войска РФ ударили по Днепропетровской области: пылали дома, есть раненые

Российские войска сегодня ночью, 5 июля, ударили по Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате повреждены частные дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"По информации ПвК, защитники неба сбили над Днепропетровщиной 5 БпЛА. Из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека - две женщины и мужчина. Изуродованы 5 дачных домов", - заявил Лысак. По словам главы Днепропетровской ОГА, Никопольский район также страдал от атак БпЛА и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Марганецкой, Покровской громадах. "Пострадал мужчина 43 лет. Он на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто", - добавил он. Лысак также сообщил, что враг атаковал и Синельниковский район - Межевскую и Славянскую громады. После обстрела горела пшеница, изуродованное авто.