Войска РФ ударили по Днепропетровской области: пылали дома, есть раненые
Российские войска сегодня ночью, 5 июля, ударили по Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате повреждены частные дома, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"По информации ПвК, защитники неба сбили над Днепропетровщиной 5 БпЛА. Из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека - две женщины и мужчина. Изуродованы 5 дачных домов", - заявил Лысак.
По словам главы Днепропетровской ОГА, Никопольский район также страдал от атак БпЛА и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Марганецкой, Покровской громадах.
"Пострадал мужчина 43 лет. Он на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто", - добавил он.
Лысак также сообщил, что враг атаковал и Синельниковский район - Межевскую и Славянскую громады. После обстрела горела пшеница, изуродованное авто.
Удары по Днепропетровской области
Напомним, что вчера, 4 июля, российские военные нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Так, в городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.
Все, что сейчас известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.
К вечеру оккупанты снова нанесли удар по городу, как следствие в Кривом Роге начался пожар.
На месте прилета вспыхнул масштабный пожар, а в соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.
РБК-Украина писало, чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ.
Стоит добавить, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала фото последствий вражеского удара по городу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.