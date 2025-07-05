Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, вдарили по Дніпропетровській області ударними безпілотниками. В результаті пошкоджені приватні будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За інформацією ПвК, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА. Через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків", - заявив Лисак.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, Нікопольський район також потерпав від атак БпЛА та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.

"Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто", - додав він.

Лисак також повідомив, що ворог атакував і Синельниківський район – Межівську та Слов'янську громади. Після обстрілу горіла пшениця, понівечене авто.