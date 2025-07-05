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Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені

Субота 05 липня 2025 08:30
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Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені Фото: війська РФ вдарили по Дніпропетровській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, вдарили по Дніпропетровській області ударними безпілотниками. В результаті пошкоджені приватні будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За інформацією ПвК, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА. Через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків", - заявив Лисак.

Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені

За словами голови Дніпропетровської ОВА, Нікопольський район також потерпав від атак БпЛА та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.

"Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто", - додав він.

Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені

Лисак також повідомив, що ворог атакував і Синельниківський район – Межівську та Слов'янську громади. Після обстрілу горіла пшениця, понівечене авто.

Удари по Дніпропетровській області

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, російські військові завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Так, у місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Надвечір окупанти знову завдали удар по місту, як наслідок в Кривому Розі почалась пожежа.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа, а у соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна писало, чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ.

Варто додати, що Державна служба надзвичайних ситуацій показала фото наслідків ворожого удару по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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