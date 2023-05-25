ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 07:48
Войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область Фото: войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в Марганецкой громаде Днепропетровской области вчера вечером, 24 мая, ударили дроном-камикадзе по жилому дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой громаде. Поврежден частный дом. Люди уцелели. А уже к утру агрессор снова ударил по Никополю. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - говорится в сообщении главы ОВА.

Войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область

Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе

Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов масштабную объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что ВСУ в небе столицы уничтожили все вражеские воздушные цели.

Также ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

Позже стало известно, что военнослужащие подразделений ОК "Юг" ночью уничтожили 4 ударных беспилотника – три в небе Николаевской области и один над Одесским регионом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область дрони Вторжение России в Украину
NEWS
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром