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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: что известно

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Понедельник 22 мая 2023 23:16
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: что известно Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером, 22 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на карту тревог .

По состоянию на момент публикации тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Луганской областях и в АР Крым.

Мониторинговые группы сообщают о возможном запуске БПЛА в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях или соблюдать "правила двух стен".

Обновлено 23:20

В ряде областей отбой тревоги. Опасность остается в Сумской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и АР Крым.В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: что известно

Обновлено 23:38

В КГГА сообщили, что в нескольких районах Киева повторно сработал сигнал электросирены.

"На территории столицы сейчас нет воздушной тревоги", – отметили в КГГА.

Обновлено 23:56

Бесплатные объявления Луганска и АР Крым.

Напомним, что в этот же день уже объявляли масштабную воздушную тревогу, а в Харькове раздавались взрывы.

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