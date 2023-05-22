В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: что известно
Вечером, 22 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на карту тревог .
По состоянию на момент публикации тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Луганской областях и в АР Крым.
Мониторинговые группы сообщают о возможном запуске БПЛА в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях или соблюдать "правила двух стен".
Обновлено 23:20
В ряде областей отбой тревоги. Опасность остается в Сумской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и АР Крым.
Обновлено 23:38
В КГГА сообщили, что в нескольких районах Киева повторно сработал сигнал электросирены.
"На территории столицы сейчас нет воздушной тревоги", – отметили в КГГА.
Обновлено 23:56
Бесплатные объявления Луганска и АР Крым.
Напомним, что в этот же день уже объявляли масштабную воздушную тревогу, а в Харькове раздавались взрывы.
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