ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 07:48
Війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область Фото: війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у Марганецькій громаді Дніпропетровської області вчора ввечері, 24 травня, вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Потрапив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватну оселю. Люди вціліли. А вже до ранку агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область

Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів масштабну оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що ЗСУ у небі столиці знищили всі ворожі повітряні цілі.

Також вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.

Пізніше стало відомо, що військовослужбовці підрозділів ОК "Південь" вночі знищили 4 ударні безпілотники – три в небі Миколаївської області та один над Одеським регіоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область дрони Вторгнення Росії до України
NEWS
Удар дронів-камікадзе по Києву: окупанти били хвилями, ППО знищила всі цілі
Удар дронів-камікадзе по Києву: окупанти били хвилями, ППО знищила всі цілі
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром