Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожили все цели

Войска РФ сегодня ночью, 25 мая, пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне. После самой длинной паузы в мае, войска РФ снова атаковали Киев с воздуха. Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце. Во время тревоги, продолжавшейся более 3 часов, противник, по предварительным данным, применил дрони Shahed", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что враг продолжает использовать тактику ударов в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Таким образом армия противника пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО, удары по Киеву не допущены.

Оккупанты бьют по Украине дронами-камикадзе

Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов масштабную объявили воздушную тревогу.

Также ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

Кроме того, ночью с 20 на 21 мая украинские защитники на вотоке Украины сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Что известно об иранских дронах-камикадзе "Шахед"

Ударные беспилотники "Шахед" сконструированы и построены в Иране. Их главной задачей является нанесение ударов на больших расстояниях по статичным объектам. "Шахеды" поражают цели методом самоуничтожения. Среди отличительных черт работы дронов – громкая работа двигателей внутреннего сгорания и невысокая точность. Оккупанты запускают "Шахеды" с железной дороги, автомобильных полуприцепов, или корабельного транспорта.