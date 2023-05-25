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ВСУ на юге за ночь уничтожили четыре "Шахеда", - ОК "Юг"

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Четверг 25 мая 2023 07:27
ВСУ на юге за ночь уничтожили четыре "Шахеда", - ОК "Юг" Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ОК "Юг" за ночь уничтожили четыре ударных беспилотника типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбиты три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136 над Николаевщиной и еще один над Одесщиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

По его словам, всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 БПЛА типа Shahed-131/136.

Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе

Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов масштабную объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что ВСУ в небе столицы уничтожили все вражеские воздушные цели.

Также ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

Что известно об ударных дронах "Шахед"

Ударные беспилотники "Шахед" сконструированы и построены в Иране. Их главной задачей является нанесение ударов на больших расстояниях по статичным объектам. "Шахеды" поражают цели методом самоуничтожения. Среди отличительных черт работы дронов – громкая работа двигателей внутреннего сгорания и невысокая точность. Оккупанты запускают "Шахеды" с железной дороги, автомобильных полуприцепов, или корабельного транспорта.

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