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В Киеве и ряде областей воздушная тревога. В сети сообщают о дронах

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Киев, Среда 24 мая 2023 23:56
В Киеве и ряде областей воздушная тревога. В сети сообщают о дронах Фото: в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Мониторинговые паблики сообщают о полете дронов-камикадзе с севера по направлению Киевской и Черниговской областей.

В Киеве и ряде областей воздушная тревога. В сети сообщают о дронах

Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Воздушная тревога распространяется на центр Украины

Воздушная тревога также распространилась на Кировоградскую область. Вскоре об опасности с воздуха объявили в Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.

Войска РФ усилили удары по Украине в последнее время

Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно, атаки наносятся в темное время суток.

В Силах обороны объясняют, что таким образов войска РФ пытаются перенести анонсированное контрнаступление ВСУ, а также хотят обнаружить слабые места в противовоздушной обороне Украины.

В прошлую ночь также не обошлось без воздушной тревоги в ряде областей нашей страны, а именно: северных, центральных и восточных. К утру стало известно, что россияне направили дроны-камикадзе на Харьковскую область.

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Вторжение России в Украину воздушная тревога
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