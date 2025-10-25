Россияне уничтожили еще один ветрогенератор в Краматорске: это уже третий за неделю

Российские оккупанты атаковали очередной ветряной генератор под Краматорском в Донецкой области. Это уже третья такая атака за эту неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета.

"Сегодня, 26 октября в 17:28, с использованием ударного БПЛА, оккупанты нанесли удар по ветряной турбине. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты во второй половине дня атаковали ветряную турбину ударным беспилотником. Обошлось без пострадавших.

Отметим, что это уже третья атака на ветряки вблизи Краматорска за неделю. В целом российские оккупанты усиливают дроновые теракты в городе и возле него. Так, 24 октября россияне попытались атаковать дроном пассажирский поезд возле Краматорска. К счастью, цели достичь врагу не удалось.

А 23 октября посреди Краматорска погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Оккупанты ударили по ним дроном, целенаправленно целясь в автомобиль репортеров.