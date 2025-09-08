ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупационные войска обстреляли спасателей в Краматорске (фото)

Краматорск, Понедельник 08 сентября 2025 13:15
UA EN RU
Оккупационные войска обстреляли спасателей в Краматорске (фото) Иллюстративное фото: спасатель на ликвидации пожара (ГСЧС)
Автор: РБК-Украина

Российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Facebook.

Сообщается, что вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

В комментариях под сообщением ГСЧС отмечено, что данное транспортное средство было подарено ГСЧС в рамках гуманитарной помощи. Также указано, что этот автомобиль спас много жизней и помогал спасателям.

Фото: РФ атаковала спасателей в Краматорске (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Представители ГСЧС подчеркнули, что оккупационные войска регулярно атакуют спасателей в момент, когда те работают над тушением пожаров или ликвидацией последствий обстрелов. Это свидетельствует о циничных и жестоких действиях врага, который полностью игнорирует нормы международного гуманитарного права.

Почему россияне часто обстреливают Краматорск

Расстояние от Краматорска до линии фронта составляет примерно 20 километров, поэтому город расположен в непосредственной близости к зоне боевых действий. Также Краматорск - это крупный военный хаб, а потому он представляет логистический интерес для врага.

Известно, что Россия планирует осенью захватить Покровск и Купянск. Также оккупационные войска взяли за цель прорыв в Запорожской области. Эксперты считают, что кроме вышеуказанных территорий россияне планируют осуществить наступление на Лиманском направлении.

Также мы писали, что по оценке ISW, российские войска осенью сфокусируются на Донецкой области. Они заинтересованы в уничтожении "фортификационного пояса" ВСУ в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Война в Украине
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России