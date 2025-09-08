Оккупационные войска обстреляли спасателей в Краматорске (фото)

Российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Facebook.

Сообщается, что вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

В комментариях под сообщением ГСЧС отмечено, что данное транспортное средство было подарено ГСЧС в рамках гуманитарной помощи. Также указано, что этот автомобиль спас много жизней и помогал спасателям.

Фото: РФ атаковала спасателей в Краматорске (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Представители ГСЧС подчеркнули, что оккупационные войска регулярно атакуют спасателей в момент, когда те работают над тушением пожаров или ликвидацией последствий обстрелов. Это свидетельствует о циничных и жестоких действиях врага, который полностью игнорирует нормы международного гуманитарного права.

Почему россияне часто обстреливают Краматорск

Расстояние от Краматорска до линии фронта составляет примерно 20 километров, поэтому город расположен в непосредственной близости к зоне боевых действий. Также Краматорск - это крупный военный хаб, а потому он представляет логистический интерес для врага.