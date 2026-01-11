Россияне разрушили в Краматорске котельную: питала один из микрорайонов, - МВА
Российские оккупанты вечером 11 января разрушили в Краматорске Донецкой области котельную, которая питала один из микрорайонов города. Вследствие этого управляющая компания вынуждена сливать воду из сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорской городской военной администрации.
"Внимание, жители микрорайона "Кондиционер"! В результате недавнего российского обстрела была разрушена котельная, которая обеспечивала теплоснабжение микрорайона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для того, чтобы восстановить теплоснабжение. Ситуация осложнена тем, что температура воздуха существенно снижена.
"При таких условиях, с целью предотвращения замерзания воды и повреждения трубопроводов в случае отсутствия теплоносителя, управляющая компания вынуждена осуществлять слив воды из систем теплосетей и водоснабжения", - говорится в сообщении.
Жителей также просят самостоятельно слить воду из сантехнических приборов непосредственно в квартирах, поскольку компания не имеет возможности сделать это. Если вода замерзнет там, это может привести к повреждениям приборов.
Отметим, в последнее время россияне пытаются бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января оккупанты целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Это энергетический террор и очередная попытка россиян превратить зиму в оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в ряде регионов Украины остается сложной. Также ранее он подчеркнул, что Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев.