Украинские журналисты погибли от российского дрона: "Ланцет" попал прямо в авто

Четверг 23 октября 2025 12:34
Украинские журналисты погибли от российского дрона: "Ланцет" попал прямо в авто Елена Губанова и Евгений Кармазин (фото: t.me/VadymFilashkin)
Автор: Полина Иваненко

В Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Алена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Оккупанты ударили по ним дроном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Telegram рассказал глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Что известно о гибели журналистки и оператора

Грамова и Кармазин попали под удар вражеского БПЛА "Ланцет". Филашкин показал фото разбитой машины, в которой были журналистка и оператор "FREEДОМ".

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донецкой области, были везде всегда первыми", - написал председатель Донецкой ОГА.

"Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Алена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Россия - страна-террорист, и должна заплатить за все свои преступления!" - добавил он.

Украинские журналисты погибли от российского дрона: &quot;Ланцет&quot; попал прямо в автоРФ убила журналистку и оператора (фото: t.me/VadymFilashkin)

Грамова была корреспонденткой "FREEДОМ", она родом из города Енакиево, который в Донецкой области. Ранее она работала на радио.

Украинские журналисты погибли от российского дрона: &quot;Ланцет&quot; попал прямо в автоЕлена Грамова (фото: facebook.com/gramova)

А Кармазин был родом из Краматорска. У него остались жена и ребенок.

Украинские журналисты погибли от российского дрона: &quot;Ланцет&quot; попал прямо в автоЕвгений Кармазин (фото: facebook.com/evgenij.karmazin.2025)

