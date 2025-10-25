ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Войска РФ впервые атаковали КАБом Каменское

Суббота 25 октября 2025 13:42
Войска РФ впервые атаковали КАБом Каменское Фото: войска РФ атаковали КАБом Каменское (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 25 октября, атаковали КАБом Каменское Днепропетровской области. В городе был слышен громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ и Telegram "МИС" ТВ.

"КАБ на Днепропетровщине в направлении г.Каменское", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Местные СМИ сообщали, что в городе была слышна работа ПВО и мощный взрыв.

Войска РФ впервые атаковали КАБом Каменское

Россия усиливает удары КАБами по Украине

Напомним, вчера, 24 октября, российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

Позже ПК "Юг" подтвердило, что россияне попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Два КАБа были сбиты, еще один упал самостоятельно.

По данным Минобороны, Украина очень скоро получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам (УАБ). Речь идет об "охотнике" на КАБы, которого разрабатывают совместно с НАТО.

Так, во Франции недавно было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Испытания проводились в условиях ухудшенных погодных условий.

"Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели.

Подробнее обо всем, что известно об УМПБ-5, очередном российском оружии для терроризма - в материале РБК-Украина.

