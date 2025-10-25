ua en ru
Війська РФ вперше атакували КАБом Кам'янське

Субота 25 жовтня 2025 13:42
Війська РФ вперше атакували КАБом Кам'янське Фото: війська РФ атакували КАБом Кам'янське (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 25 жовтня, атакували КАБом Кам'янське Дніпропетровської області. У місті було чути гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та Telegram "МІС" ТБ.

"КАБ на Дніпропетровщині в напрямку м.Кам'янське", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті було чути роботу ППО та потужний вибух.

Війська РФ вперше атакували КАБом Кам'янське

Росія посилює удари КАБами по Україні

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Пізніше ПК "Південь" підтвердило, що росіяни спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Два КАБи було збито, ще один впав самостійно.

За даними Міноборони, Україна дуже скоро отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам (КАБ). Мова йде про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Так, у Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення - радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.

"Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.

Детальніше про все, що відомо про УМПБ-5, чергову російську зброю для тероризму - в матеріалі РБК-Україна.

