Війська РФ вперше атакували КАБом Кам'янське

Російські війська сьогодні вдень, 25 жовтня, атакували КАБом Кам'янське Дніпропетровської області. У місті було чути гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та Telegram "МІС" ТБ.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті було чути роботу ППО та потужний вибух.

"КАБ на Дніпропетровщині в напрямку м.Кам'янське", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росія посилює удари КАБами по Україні

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Пізніше ПК "Південь" підтвердило, що росіяни спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Два КАБи було збито, ще один впав самостійно.

За даними Міноборони, Україна дуже скоро отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам (КАБ). Мова йде про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Так, у Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення - радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.

"Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.

