Украина получит "охотника" на КАБы: что известно о новинке с искусственным интеллектом
Украина очень скоро получит новое решение для противодействия российским корректируемым авиабомбам (КАБ). Речь идет об "охотнике" на КАБы, которого разрабатывают совместно с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Во Франции недавно было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Испытания проводились в условиях ухудшенных погодных условий.
"Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели", - сообщили в министерстве.
Разработкой противодействия российским КАБам занимаются Украина, в частности Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), а также Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT).
Участие принимают также компании из стран НАТО, эксперты Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В частности французская Alta Ares отвечает за ИИ-алгоритмы обнаружения, немецкая Tytan Technologies - за системы перехвата, а еще одна французская компания ATREYD ведет работу с роями перехватчиков контейнерного базирования.
В Минобороны отметили, что разработка противодействия КАБам ведется вместе с НАТО с марта 2025 года. Она уже прошла большой путь - от концепции до ряда работающих прототипов. Если "охотника" на КАБы удастся удачно внедрить - его эффективная работа защитит много жизней гражданского населения и украинских военных.
"Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решение к реалиям современного поля боя", - добавили в МОУ.
Между тем, как сообщила Одесская областная военная администрация и Воздушные силы, 24 октября российские оккупанты впервые атаковали регион корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).
Позже ПК "Юг" подтвердило, что россияне попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Два КАБа были сбиты, еще один упал самостоятельно.
Подробнее обо всем, что известно об УМПБ-5, очередном российском оружии для терроризма - в материале РБК-Украина.