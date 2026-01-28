Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

По его словам, гарантии безопасности предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, а также поддержку со стороны США. В то же время Рубио подчеркнул, что на самом деле гарантией безопасности "является именно поддержка со стороны США".

"Я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки США это не имеет значения", - сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что причина необходимости поддержки со стороны США заключается в том, что их союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20-30 лет.