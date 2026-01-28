Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі

На переговорах в Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки, згідно з якими до України можуть відправитись війська Британії та Франції. Крім того, вони передбачають підтримку з боку США.
Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в Сенаті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, гарантії безпеки передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, а також підтримку з боку США. Водночас Рубіо наголосив, що насправді гарантією безпеки "є саме підтримка з боку США".
"Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США це не має значення", - сказав він.
Держсекретар США наголосив, що причина потреби підтримки з боку США полягає у тому, що їхні союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20-30 років.
Нагадаємо, цими вихідними в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони.
Зазначимо, Україна також охарактеризувала тристоронні переговори в Еміратах як змістовні. При цьому вже 1 лютого в ОАЕ відбудеться наступна зустріч делегацій.
Нещодавно ЗМІ писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні - мається на увазі поступитися Донбасом. При цьому у Білому домі це спростовують і кажуть, що Україну не примушують до якихось поступок.
Крім того, Reuters з посиланням на джерело написав, що, на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Зазначається, що тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.
Джерело РБК-Україна повідомляло, що зустріч 23-24 січня носила ознайомчий характер. Фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.