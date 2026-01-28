Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі

За його словами, гарантії безпеки передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, а також підтримку з боку США. Водночас Рубіо наголосив, що насправді гарантією безпеки "є саме підтримка з боку США".

"Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США це не має значення", - сказав він.

Держсекретар США наголосив, що причина потреби підтримки з боку США полягає у тому, що їхні союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20-30 років.