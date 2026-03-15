Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши

03:50 15.03.2026 Вс
2 мин
На Ближнем Востоке буде долгая война?
aimg Эдуард Ткач
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе он не готов заключить сделку о прекращении войны с Ираном. По его словам, условия пока недостаточно хороши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень надежными".

На вопрос о том, какими будут условия по потенциального соглашения о прекращении войны, президент ответил следующее: "Я не хочу вам этого говорить".

Но он согласился с тем, что часть соглашения станет обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций.

Также Трамп вновь сказал, что многое в Иране было уничтожено, и производства дронов и ракет ждет та же участь в ближайшие двое суток.

"Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили большую часть их беспилотников. Мы практически полностью остановили их производство ракет и беспилотников. В течение двух дней оно будет полностью уничтожено", - заявил президент США.

Трамп отклоняет мир на Ближнем Востоке

Напомним, что за последние дни Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что США одержали победу над Ираном. При этом он говорил, что победа достигнута еще не полностью, хотя и намекал на скорое завершение войны.

Однако по данным WSJ, Трамп пока настаивает на продолжении ударов и не намерен заканчивать боевые действия в ближайшие недели. В то же время Reuters сообщило, что администрация Трампа отклонила предложение ближневосточных союзников о начале диалога для прекращения войны.

Тем временем, буквально пару дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц тоже призвал закончить войну. Он подчеркнул, что необходим четкий план выхода из войны.

Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
