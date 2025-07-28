Экономика России трещит под давлением войны и санкций, - Bloomberg

Российская экономика теряет устойчивость на фоне затяжной войны и санкций. Ключевые отрасли сталкиваются с падением, а банки готовятся к возможному спасению за счет государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в публикации, экономика РФ, которой удалось продержаться на плаву в первые годы после вторжения в Украину, сейчас демонстрирует признаки ослабления. Ранее казалось, что она даже перегревается, но теперь становится ясно, что трещины в системе очевидны.

Уже в ноябре 2024 года аналитики прогнозировали, что 2025 станет годом потребительского спада. Москва делает ставку на военные расходы в ущерб гражданским. Один из примеров - церемония с участием Путина на атомной подлодке "Борей-А", в то время как автопродажи в июне рухнули на 30%.

Центробанк снижает ставку, экономика тормозит

Центробанк России 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, продолжив политику смягчения. В июне ставка уже была снижена на 1 пункт.

Инфляционные опасения уступают место тревоге по поводу темпов роста. Министр экономики Максим Решетников предупредил о возможной рецессии.

По словам геоэкономического аналитика Алекса Кокчарова из Bloomberg Economics, на экономику РФ давят последствия войны, санкции, дефицит рабочей силы, слабые цены на нефть и высокая ставка. Это подрывает устойчивость сразу нескольких отраслей.

Санкции и импортозамещение не справляются

Несмотря на поддержку Китая и Индии, санкции Запада постепенно разрушают критически важные сектора. Например, угольная отрасль РФ до 2022 года зависела от техники из ЕС, США и Японии. Сейчас доступ к ней перекрыт.

Китайские аналоги оказались некачественными и дефицитными. По информации Bloomberg, заказы на них приходится делать за годы вперед. Финансирование через европейские банки и облигации также больше недоступно.

Проблемы в металлургии и банковском секторе

Сектор стали, несмотря на оборонные заказы, демонстрирует спад. На это влияет и падение строительного сектора, и укрепление рубля.

По словам главы "Северстали" Александра Шевелева, внутренний спрос на сталь может сократиться на 10% в 2025 году. Сильный рубль также снижает экспортные доходы.

Финансовая система РФ под давлением. Крупнейшие банки рассматривают вариант господдержки, если уровень плохих долгов вырастет. Bloomberg сообщает, что реальное состояние портфелей хуже официальных данных.

Власть сосредоточена на войне, а не на экономике

Центробанк уверяет, что капиталы банков в порядке, но глава "Сбербанка" Герман Греф признает ухудшение качества займов. По словам экономиста Софьи Донец, рост сохраняется лишь в отраслях, связанных с военными заказами. Остальные показывают убытки.

В условиях экономического давления Кремль активизирует изъятие активов. За последний год стоимость конфискованного имущества утроилась. Бизнес обеспокоен ростом национализаций.

Как говорит Кокчаров, "решения Кремля полностью подчинены войне". Путин не обращает внимания на снижение угледобычи, падение розницы или сокращение лесозаготовок. Его цель - вписать себя в историю на уровне Петра I или Екатерины II.